Ukrayna, Rusya'nın Türk gemisine ateş açmasını kınadı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya tarafından Karadeniz'de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisi 'Sukru Okan'a yönelik uyarı ateşi açılmasını kınadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 13 Ağustos'ta Karadeniz'de İzmail limanına gitmekte olan Türk kuru yük gemisi 'Sukru Okan' a yönelik olarak Rusya Federasyonu'nun gerçekleştirdiği provokatif eylemleri şiddetle kınamaktadır" denildi.

Rus donanmasının, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini, BM Deniz hukuku Sözleşmesini ve diğer uluslararası hukuk normlarını 'ağır bir şekilde' ihlal ettiği ifade edilen açıklamada, "Bu eylemler Rusya'nın Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü ve ticari gemilerin güvenliğini tehlikeye atma yönündeki kasıtlı politikasının bir örneğidir. Stratejik ortağımız Türkiye'ye desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyor ve uluslararası toplumu, Rusya Federasyonu'nun gemilerin Karadeniz'den barışçıl geçişini engelleyen eylemlerini önlemek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz. Rusya, Karadeniz'deki uluslararası yolları, özellikle de Ukrayna limanlarına gidenleri engellememelidir. Bu bağlamda Ukrayna, ortaklarını, küresel gıda güvenliğinin sağlanması açısından hayati önem taşıyan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin işleyişinin korunması için çabalarını arttırmaya çağırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in güneybatı kesiminde gemi trafiğini kontrol eden Rus devriye gemisi 'Vasiliy Bıkov'un, Ukrayna'nın İzmail limanına gitmekte olan Palau bandıralı 'Sukru Okan' adlı kuru yük gemisini tespit ettiğini duyurmuştu. Açıklamada geminin kaptanının, yasaklı yüklerin sevkiyatına yönelik denetim için yapılan 'dur' ihtarına uymadığı bunun üzerine Rus gemisinin, gemiyi durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtığı ve daha sonra da gemideki denetim ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından geminin yoluna devam ettiği belirtildi.