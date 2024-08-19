Ukrayna, Rusya'nın stratejik köprülerini yok etmeye devam ediyor

Rusya’nın Kursk bölgesinde operasyonlarına devam eden Ukrayna, stratejik öneme sahip bir köprüyü daha yok ettiklerini açıkladı.

Pazar günü yayınladığı havadan görüntülerle Ukrayna ordusu, Zvannoe bölgesindeki Seym nehri üzerinde bulunan ikinci bir köprüyü daha yıktıklarını belirtti.

Bu haftanın başında Seym nehrindeki Glushkovo kasabası yakınındaki bir köprüyü daha yok ettiklerini belirten Ukrayna, Rusya topraklarında iki haftadır ilerliyor.

Yıkılan ilk köprü, Rusya tarafından askeri sevkiyat için kullanılıyordu.

Reuters’ın haberinde yer verdiği askeri analistlere göre bölgede üç köprü Rusya tarafından askeri sevkiyat için kullanılıyor; bunların ikisinin ya tamamen yok edildiği ya da ciddi bir şekilde hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, hafta sonu yaptığı açıklamada ordusunun Kursk’taki pozisyonlarını güçlendirdiğini söyledi.

Zelenskiy, “Kursk’taki operasyonlarımız Rus ordusu, devleti, savunma sanayi ve ekonomisinin kayıplar yaşamasına neden olmaktadır” dedi.

Zelenskiy’e göre bu operasyonların amacı savunmadan öte bir amaç taşıyor; Rusya’nın savaş gücüne zarar verilmesi hedefleniyor. Böylece Rus topraklarında bir tampon bölge yaratarak Rusya’nın Ukrayna’ya daha fazla saldırmasının önüne geçilmesi önceliklendiriliyor.

Zelenskiy’in danışmanı Mykhaylo Podolyak da Rusya’nın müzakerelere başlaması için ikna edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Binlerce Rus tahliye edildi

Rus topraklarına II. Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa yabancı askerler ayak bastı.

Kursk bölgesinden binlerce Rus tahliye edildi.

Rusya ise bu operasyona güçlü bir yanıt vereceklerini öne sürdü.

Son haftalarda Ukrayna Rusya’nın batısında ilerlerken Rusya da Ukrayna’nın doğusunda birkaç köyü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ise Rusya’nın işgali altında tutulan Zaporijya nükleer enerji santralinin güvenliğinin sağlanması için uyarısını tekrarladı.

Geçen hafta santralin kulelerinde çıkan bir yangından ötürü iki taraf da birbirini suçlamıştı.