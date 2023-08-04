Ukrayna, Rusya'nın Novorossiysk Deniz Üssü'ne İDA'larla Saldırı Düzenledi

Ukrayna basını, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri işbirliğinde Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne insansız deniz araçlarıyla (İDA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

RBK-Ukraina'nın SBU kaynaklarına dayandırdığı habere göre SBU, Deniz Kuvvetleri işbirliğinde Rusya'nın Novorossiysk Deniz Üssü'ne operasyon düzenledi.

SBU'dan bir kaynak, "Saldırı sonucu Olenegorskiy Gornyak gemisi ciddi hasar gördü ve henüz muharebe görevlerini yerine getiremiyor. Dolayısıyla Rusların saldırının püskürtüldüğüne ilişkin tüm açıklamaları gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Novorossiysk Deniz Üssü'ne Ukrayna'nın İDA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın üsse yönelik iki insansız deniz aracıyla saldırı girişiminin engellendiği belirtilerek, "Saldırının püskürtülmesi esnasında insansız deniz araçları görsel olarak tespit edildi ve deniz üssünü dış baskınlardan koruyan Rus gemilerinin silahlarından açılan ateşle yok edildi." ifadeleri kullanılmıştı.