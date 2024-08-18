Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesindeki köprüyü havaya uçurdu

(ANKARA) - Ukrayna'nın, Rusya'nın tedarik yollarını kesintiye uğratmak amacıyla saldırısını derinleştirirken Rusya'nın Kursk bölgesinde Seym Nehri üzerindeki önemli bir köprüyü daha havaya uçurduğu bildirildi.

Ukrayna, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Rusya'nın Rostov bölgesindeki petrol ürünleri tesisini vuran ve Rusya'nın 30 kilemetre içerisine kadar ilerleyen Ukrayna güçleri, Kursk'taki bir köprüyü vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kursk istikameti, eksi bir köprü daha. Hava Kuvvetleri uçakları, muharebe operasyonlarının seyrini önemli ölçüde etkileyen hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik yeteneklerden mahrum bırakmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında da, "18 Ağustos gecesi Rusya'nın Rostov bölgesindeki 'Kavkas' fabrikasına saldırı düzenlendi. Tesiste, Rus ordusunun ihtiyaçlarını da karşılamak için petrol ve petrol ürünleri depolanıyordu" denildi.