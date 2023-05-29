Ukrayna, Rusya'nın Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesini imha etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusların Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesinin tamamının imha edildiğini bildirdi.

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların bir günde iki kez Ukrayna topraklarına füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun 11.30 sularında Kiev bölgesine balistik füze saldırısı düzenlediğini kaydeden Zalujnıy, "Kuzey yönünden İskender-M ve İskender-K tip 11 füze fırlatıldı. Tüm hedefler hava savunma kuvvetlerimizce imha edildi." ifadelerini kullandı.