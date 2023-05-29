Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ukrayna, Rusya'nın Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesini imha etti

Ukrayna, Rusya'nın Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesini imha etti

Dünya Haberleri

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusların Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesinin tamamının imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusların Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesinin tamamının imha edildiğini bildirdi.

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların bir günde iki kez Ukrayna topraklarına füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun 11.30 sularında Kiev bölgesine balistik füze saldırısı düzenlediğini kaydeden Zalujnıy, "Kuzey yönünden İskender-M ve İskender-K tip 11 füze fırlatıldı. Tüm hedefler hava savunma kuvvetlerimizce imha edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dünya

İskender Ukrayna Kiev Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title