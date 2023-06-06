Ukrayna, Rusya'nın Kakhovka barajına yönelik saldırısını önceden planlandığını belirtti
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Kakhovka barajına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı daha önceden planladığını belirtti. Saldırı sonucu Dnipro'nun her iki yakasındaki düzinelerce yerleşim yeri sel riski altında. Ukrayna, saldırıyı kritik altyapısına yönelik bir terör eylemi olarak değerlendiriyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Kakhovka barajına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı daha önceden planladığını belirtti.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"6 Haziran gecesi Rusya Federasyonu, Herson bölgesinin geçici olarak işgal altındaki topraklarında Nova Kakhovka kasabası yakınlarında bulunan Kakhovka hidroelektrik santralinin barajını havaya uçurdu. Dnipro'nun her iki yakasındaki düzinelerce yerleşim yeri sel riski altında.Herson bölgesindeki Ulusal Polis ve Devlet Acil Servis birimleri, sivil nüfusu potansiyel sel bölgelerinden tahliye etmek için acil önlemler alıyor. Herson Bölgesi'nin geçici olarak işgal edilen sol yakasında oturanlar alarma geçiriliyor.Rusya Federasyonu'nun Kalhovka HES barajını patlatmasını, mümkün olduğu kadar çok can kaybına ve yıkıma neden olmayı amaçlayan Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik bir terör eylemi olarak değerlendiriyoruz. Kakhovka HES'e yönelik terör saldırısı daha önce Herson bölgesindeki işgal güçleri ve Rus televizyonunda propagandacılar düzeyinde hararetle tartışıldı ve bu da bunun önceden planlandığını gösteriyor.EKOLOJİK VE TEKNOLOJİK TERÖR EYLEMİDİRKakhovska HES barajının patlatılması, ekolojik ve teknolojik terör eylemidit, Avrupa'da son on yıllarda yaşanan en büyük insan yapımı felakettir ve Rusya'nın Ukraynalılara yönelik soykırımının bir başka tezahürüdür. Bu, Rusya Federasyonu ile barış görüşmeleri çağrısı yapan ülkelere Kremlin'in yanıtıdır. Kakhovka rezervuarındaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, Rusya tarafından işgal edilen bir başka kritik altyapı tesisi olan Zaporijjya NES'de de tehlike oluşturabilir."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya