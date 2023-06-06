Ukrayna, Rusya'nın Kakhovka barajına yönelik saldırısını önceden planlandığını belirtti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Kakhovka barajına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı daha önceden planladığını belirtti. Saldırı sonucu Dnipro'nun her iki yakasındaki düzinelerce yerleşim yeri sel riski altında. Ukrayna, saldırıyı kritik altyapısına yönelik bir terör eylemi olarak değerlendiriyor.