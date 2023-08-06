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Ukrayna, Rusya'nın işgal sürecindeki köprüleri vurdu

Dünya Haberleri

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın işgali altındaki Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar ve Genichesk Köprüsü'nü vurduğunu doğruladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın işgali altındaki Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar ve Genichesk Köprüsü'nün vurulduğu doğrulandı.

Ukrayna, Rusya'nın işgal sürecinde kullandığı stratejik güzergahlarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın işgali altındaki Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü'nün ve Genichesk Köprüsü'nün vurulduğu doğrulanarak, "Saat 15.00 civarında Ukrayna Savunma Kuvvetleri işgalciler tarafından kullanılan iki önemli lojistik güzergahı Chonhar ve Genichesk karayolu köprülerini vurdu." denildi.

Rusya'nın işgali altındaki Herson'un Valisi Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar ve Genichesk Köprüsü'nü vurduğunu bildirmiş, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı." ifadelerini kullanmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Herson Kırım Rusya Dünya Haberler

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