Ukrayna, Rusya'nın işgal bölgelerinde yapılacak seçim kararını kınadı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde yapılacak başkanlık seçimi kararına tepki gösterdi ve bu seçimin hükümsüz ve geçersiz olacağını vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde 15-17 Mart 2024'te Başkanlık Seçimi yapma kararı almasına tepki gösterdi. Bakanlık, bunun 'hükümsüz ve geçersiz' olacağını vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Aralık'ta Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu bir sonraki başkanlık seçiminin 15-17 Mart 2024 tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Rus yetkililer, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen toprakları olan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bazı kısımlarında oylama düzenleme niyetlerini açıkladılar. Ukrayna topraklarında Rus seçimlerinin düzenlenmesi, Ukrayna Anayasası ve yasalarını, uluslararası hukuk norm ve ilkelerini, özellikle de BM Şartını ağır bir şekilde ihlal etmektedir. Böyle bir seçim süreci, geçmişteki diğer benzer propaganda faaliyetleri gibi, hükümsüz ve geçersiz olacaktır" denildi.

"BAŞKANLIK SEÇİMİNİN MEŞRUİYETİ SORGULANACAKTIR"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, işgal edilen bölgelerde başkanlık seçimi için oy kullanılmasının seçimin meşruiyetini sorgulatacağını belirtti. Bakanlık açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarında kullanılan oyların da dahil edilmesi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçiminin genel sonucunun meşruiyetini sorgulatacaktır. Uluslararası toplumu, Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna topraklarında başkanlık seçimleri düzenleme niyetini kararlılıkla kınamaya ve bu seçimlerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde rol oynayanlara yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Ayrıca yabancı ülkelere de vatandaşlarını bu sözde seçimlere gözlemci olarak göndermemeleri çağrısında bulunuyoruz. Katılanlar Ukrayna mevzuatı uyarınca cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacaklardır. Rusya'daki herhangi bir seçimin demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur. Sadece Rus rejimini iktidarda tutmak için bir araç olarak hizmet ederler."