Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği topraklarda hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini teslim aldı

Ukrayna, Rusya'nın geçici olarak ilhak ettiği topraklarında yaşamını yitiren 51 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı. Askerlerin cenazelerinin iadesinin, Cenevre Sözleşmeleri'ne uygun olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.