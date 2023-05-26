Ukrayna, Rusya ile yapılan esir takası sonrası 106 askerini serbest bıraktı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Bahmut kentinde esir alınan toplam 106 Ukrayna askerinin Rusya ile yapılan esir takası sonrasında serbest bırakıldığını duyurdu.

KİEV, 26 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Bahmut kentinde esir alınan toplam 106 Ukrayna askerinin Rusya ile yapılan esir takası sonrasında serbest bırakıldığını duyurdu.

Yermak, Perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada serbest bırakılan askerlerden 8'inin subay, 98'inin er olduğunu bildirdi.

Yermak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya ile çatışmalarda esir düşen bütün Ukraynalı askerleri vatanlarına geri getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bu arada Savaş Esirleri Koordinasyon Karargahı, yabancı uyruklu iki kişi ve bir Ukrayna vatandaşının cesetlerinin Ukrayna'ya iade edildiğini açıkladı.

Karargah, Mart 2022'den bu yana Rusya ile yapılan esir değişimlerinde 139'u sivil toplam 2.430 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirtti.

Rusya geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentinin kontrolünü ele geçirdiğini duyururken, Ukrayna ise kentin ilçelerinden birinde birtakım tesislerin ve özel sektörün hala kendi kontrollerinde olduğunu vurgulamıştı.