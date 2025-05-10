Ukrayna, Rusya ile 30 Günlük Ateşkes İlan Etmeye Hazır

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna'nın Rusya ile 30 günlük ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu adımın bugün Kiev'de düzenlenen Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin katıldığı toplantıda koordine edildiğini belirten Sybiha, "Rusya kabul ederse ve etkili bir izleme sağlanırsa, uzun süreli bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler barış görüşmelerinin önünü açabilir" değerlendirmesinde bulundu. Görüşmelerin ardından katılımcılar, konuyu görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile iletişime geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya ve Ukrayna'yı 30 günlük ateşkes ilan etmeye çağırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise ateşkesin kabul edilmesi halinde Batılı ülkelerden Kiev'e yapılan silah teslimatlarının da durdurulması gerektiğini vurguladı.