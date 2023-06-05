Ukrayna, Rusya Federal Güvenlik Servisi üyesi 3 kişiyi casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna'nın Vinnytsia, Dnipropetrovsk ve Odesa bölgelerinde 'karar alma merkezlerini' gözetleyen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu 3 kişiyi yakaladığını duyurdu.

SBU'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı özel bir operasyon yürütüldüğü ve operasyon kapsamında ülkenin 3 bölgesinde FSB istihbarat ağının üç üyesinin gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu kişilerin, Rusya Federasyonu özel servislerinin talimatı üzerine 'sözde karar alma merkezleri' hakkında casusluk yaptığı ve özellikle Ukrayna'nın orta ve güneyindeki Savunma Kuvvetleri'nin yerleri, silahları ve personeli hakkında istihbarat topladıkları belirtildi.

"TAMAMLANAN HER GÖREV İÇİN 550 DOLARA KADAR PARA ALIYORLARDI"

Açıklamada, "Tamamlanan her görev için Rus ajanlar, saldırgandan kendi kartlarıyla 550 ABD dolarına kadar para alıyordu. Miktar, yapılan 'işin' aciliyetine ve kalitesine bağlıydı. Vinnytsia bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ve Ulusal Muhafız birliklerinin koordinatlarını belirlemeye çalışan bir yerel sakin gözaltına alındı. Düşman ajanı bunu yapmak için dükkanların ve yakındaki diğer binaların pencerelerinden Ukrayna tesislerinin ve çevresinin fotoğraflarını ve videolarını çekti. Dnipropetrovsk bölgesinde, suçlu, işgalciler için Kryvyi Rih topraklarında savunma sınırlarının planlarını çizdi ve şehirdeki ekipman ve mühimmat depolama yerlerini belirledi. İstihbarat toplamak için işsiz bir adam kisvesi altında hareket etti. Özellikle de periyodik olarak kritik tesislerin yakınında ya da topraklarında işçi olarak iş buluyordu. Odesa bölgesinde, sokağa çıkma yasağı sırasında şehirde dolaşmak ve kontrol noktalarını geçmek için şifreler arayan bir Rus istihbarat ağı üyesi gözaltına alındı. Ayrıca bölgesel merkezin bulunduğu bölgedeki askeri tesislerin GPS koordinatlarını da tespit etmesi gerekiyordu. Bunu yapmak için bölgeyi dolaştı ve elektronik haritalar üzerinde özel işaretler yaptı" denildi.