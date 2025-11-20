Ukrayna, Rusya'dan 1000 Asker Cenazesini Teslim Aldı

UKRAYNA Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, savaşta hayatını kaybeden 1000 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren 1000 Ukraynalı askerin naaşının Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Rusya tarafı, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1000 cenazenin Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu. Kolluk kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı uzman kurumlarla gerekli tüm incelemeleri gerçekleştirecek ve iade edilen cesetlerin kimliklerini tespit edecektir" ifadeleri kullanıldı.