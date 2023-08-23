Ukrayna, Rusya'daki Belgorod bölgesine İHA'larla saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna tarafından Rusya'daki Belgorod bölgesine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen saldırılardan saatler sonra Ukrayna bu kez Belgorod bölgesine İHA'larla saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna sınırındaki saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, saldırıdan Kiev'i sorumlu tutarken, "Ukrayna kuvvetleri insanlar sokaktayken İHA'larla bomba yağdırdı" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod'da 3 kişinin ölümüne neden olan saldırı sonrası bölgede ikinci bir İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Ukrayna İHA saldırıları konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da günün erken saatlerinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen birçok İHA saldırısı rapor edilmiş, düşürülen bir İHA inşaat halindeki gökdelene çarpmıştı. Moskova'ya yapılan bu saldırıların ardından ise tüm uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı. - MOSKOVA