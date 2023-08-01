Ukrayna, Rus Sivil Nakliye Gemilerine Saldırı Girişiminde Bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus sivil nakliye gemilerine insansız deniz araçları ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Saldırı girişiminin Rus Donanması tarafından engellendiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus sivil nakliye gemilerine insansız deniz araçları ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, saldırının bu gece yapıldığını belirterek "Kiev rejimi, Karadeniz'in güneybatısında İstanbul'a gitmekte olan Rus sivil nakliye gemilerine suya yarı dalabilen üç insansız deniz aracı kullanarak terör saldırısı girişiminde bulundu." ifadesini kullandı.

İnsansız deniz araçlarının zamanında tespit edildiğini aktaran Konaşenkov, bu araçların nakliye gemilerine eşlik eden Rus Donanmasına ait savaş gemilerince imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığınca, sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait üç insansız deniz aracının, Karadeniz'in güneybatısında devriye yapan Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Rus Karadeniz Donanmasına ait "Sergey Kotov" ve "Vasiliy Bıkov" isimli devriye gemilerinin, bu gece Sivastopol'ün 340 kilometre güneybatısında seyrüsefer kontrol görevini yerine getirdiği belirtilmişti.

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