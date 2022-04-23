Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, 21 Nisan'da Rusya ordusunun K-52 'Timsah' helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, 21 Nisan'da Rusya ordusunun K-52 'Timsah' helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı. İkinci K-52 helikopterinin, güdümlü füzelerin hedefi olmamak için 'ısı tuzakları' yayarak bölgeyi terk etmesi görüntülere yansıdı.  

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği yaptıkları açıklamada, olayın 21 Nisan'da Zaporjiya bölgesinde meydana geldiğini belirterek Rusya ordusunun keşif ve saldırı helikopteri olarak bilinen K-52 Timsah helikopterlerinin bölgedeki Ukrayna güçlerini hedef aldığı ifade edildi. K-52 Helikopterleri, tanksavar füze sistemi ve lazer güdümlü toplarla donatılan Rus ordusunun en yeni birimlerinden biri olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Rusya, Nisan, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title