Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, 21 Nisan'da Rusya ordusunun K-52 'Timsah' helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı. İkinci K-52 helikopterinin, güdümlü füzelerin hedefi olmamak için 'ısı tuzakları' yayarak bölgeyi terk etmesi görüntülere yansıdı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği yaptıkları açıklamada, olayın 21 Nisan'da Zaporjiya bölgesinde meydana geldiğini belirterek Rusya ordusunun keşif ve saldırı helikopteri olarak bilinen K-52 Timsah helikopterlerinin bölgedeki Ukrayna güçlerini hedef aldığı ifade edildi. K-52 Helikopterleri, tanksavar füze sistemi ve lazer güdümlü toplarla donatılan Rus ordusunun en yeni birimlerinden biri olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya