Ukrayna, Rus Donanmasına Saldırı Girişiminde Bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız deniz aracıyla Karadeniz'de Rus donanmasına ait roket gemisine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız deniz aracıyla Karadeniz'de Rus donanmasına ait roket gemisine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Yerel saatle 16.30 sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri insansız deniz hücumbotuyla Karadeniz Donanması'na ait 'Samum' hava yastıklı füze gemisine Karadeniz'de saldırı girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.
Gemiden silahla açılan ateşle saldırının püskürtüldüğü kaydedilen açıklamada, insansız deniz aracının imha edildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, sabah 05.00 sıralarında da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus Karadeniz Donanmasının "Sergey Kotov" isimli devriye gemisine 5 insansız deniz aracıyla saldırı girişiminde bulunduğunu, gemiden açılan ateşle insansız deniz araçlarının imha edildiği bilgisini paylaşmıştı.