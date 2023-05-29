Ukrayna, Rus askeri araçlarını intihar İHA'larıyla vurdu
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Ukrayna Güvenlik Servisi, intihar İHA'larıyla Rus askeri araçlarının vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Tanklar, roketatar sistemleri ve zırhlı araçların hedef alındığı belirtiliyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi, intihar İHA'larıyla Rus askeri araçlarının vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, tankların, BM-21 Grad tipi roketatar sistemlerinin, zırhlı araçların ve askeri kamyonların hedef alındığı ifade edildi. Görüntülerde, intihar İHA'larının askeri araçlara doğru düşüşe geçtiği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya