Ukrayna, Polonya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ukrayna, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz'ın basına verdiği demeçte kullandığı ifadeler nedeniyle bu ülkenin Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Przydacz'ın dün ülke medyasına yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Polonya'nın yardımlarını "takdir etmeye başlaması gerektiği" yönünde ifadeler kullandığı hatırlatıldı.

Söz konusu ifadeler hakkında Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'nin Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, "(Przydacz'ın) Polonya'nın (bize sağladığı) yardım için Ukraynalıların nankörlük ettiği iddiasına ilişkin yorumlarının gerçek dışı ve kabul edilemez olduğu toplantı sırasında vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna-Polonya dostluğunun siyasi hedeflerden çok daha derin olduğu vurgulanarak, "Siyaset, uluslarımız arasındaki karşılıklı anlayışı ve ilişkilerin gücünü sorgulamamalıdır. Hiçbir açıklama barış için birlikte çalışmamızı ve ortak bir Avrupa geleceğini inşa etmemizi engelleyemeyecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Varşova yönetimi Kiev'e açık destek ilan etti.

Finansal ve askeri olarak Ukrayna'yı destekleyen Polonya'da halihazırda 2 milyona yakın Ukraynalı sığınmacı yaşıyor.