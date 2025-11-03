Haberler

Ukrayna, Patriot Hava Savunma Sistemini Güçlendiriyor

Ukrayna, Patriot Hava Savunma Sistemini Güçlendiriyor
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya ile yapılan anlaşmalar sonucunda ülkenin hava savunmasını güçlendirdiklerini duyurdu. Hava savunma sisteminin geliştirilmesi, Rusya'nın hava saldırılarına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik. Bir süredir hava savunmamızı güçlendirmek için hazırlık yapıyorduk ve şimdi varılan anlaşmalar hayata geçirildi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin hava savunmasının Patriot bileşenini güçlendirdiklerini duyurdu. Zelenskiy, "İnsan hayatını Rus teröründen korumaya yönelik bu ortak adım için Almanya'ya ve şahsen Başbakan Friedrich Merz'e teşekkür ediyorum. Bir süredir hava savunmamızı güçlendirmek için hazırlık yapıyorduk ve şimdi varılan anlaşmalar hayata geçirildi. Bu çabaya katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hava saldırılarının Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaştaki en önemli kozu olduğu ifade eden Zelenskiy, "Putin terör yoluyla, sahada çılgın hedeflerine ulaşamamasını telafi etmeye çalışıyor. Bu nedenle, hava savunmamızın her güçlendirilmesi, hepimizin beklediği savaşın sonuna bizi daha da yaklaştırıyor. Rusya ne kadar az başarı elde ederse, savaşı sona erdirme motivasyonu o kadar artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ortaklarıyla birlikte güvenilir bir hava savunma sistemi inşa etmek için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Hava savunmasını güçlendirmek için atılacak ortak adımlara ilişkin görüşmeler hem hükümet düzeyinde hem de doğrudan gerekli sistemlerin üreticileriyle devam etmektedir. Daha fazla sonuç alınacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
