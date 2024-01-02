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Ukrayna Parlamentosu Üyesi Kira Rudik, Rusya'nın bombardımanında evi hasar gördü ve hafif yaralandı

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Ukrayna Parlamentosu Üyesi ve Holos Partisi'nin lideri Kira Rudik, Rusya'nın bombardımanında evinin hasar gördüğünü ve hafif yaralandığını söyledi. Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Evim şu anda kısmen enkaz halinde. Bir cephede pencere kalmadı. Hafif yaralarım var ama hayattayım. Rusya, bunu ödeyeceksin' dedi. Rudik'in paylaştığı fotoğraflarda pencerenin patlamanın etkisiyle odanın içine düştüğü, yerlerde ise cam kırıklarının olduğu görüldü.

Ukrayna Parlamentosu Üyesi ve Holos Partisi'nin lideri Kira Rudik, Rusya'nın bombardımanında evinin hasar gördüğünü ve hafif yaralandığını söyledi.

Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evim şu anda kısmen enkaz halinde. Bir cephede pencere kalmadı. Hafif yaralarım var ama hayattayım. Rusya, bunu ödeyeceksin" dedi. Rudik'in paylaştığı fotoğraflarda pencerenin patlamanın etkisiyle odanın içine düştüğü, yerlerde ise cam kırıklarının olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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