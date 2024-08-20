Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri Kursk bölgesinde operasyon düzenledi

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri (SOF), Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlere ilişkin görüntü yayınladı. Özel kuvvetler askerlerinin bölgedeki bazı yapılara baskın yaptığı ve çatışmaya girdiği görüldü.

SOF'tan yapılan açıklamada, "Kursk bölgesindeki operasyon sırasında Ukraynalı SOF operatörlerinin çalışmaları. Pusular, baskınlar, topçu ateşi ve savaş esirlerinin yakalanması savaşçılarımızın günlük faaliyetlerini oluşturmaktadır" denildi.