Ukrayna ordusunun Belgorod'a saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Belgorod bölgesine Ukrayna ordusu tarafından yapılan saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Sobolyevka köyünde müstakil evlerin bulunduğu yere Grad füzesi fırlattığını belirtti.

Rusya'nın Belgorod bölgesine Ukrayna ordusu tarafından yapılan saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Sobolyevka köyünde müstakil evlerin bulunduğu yere Grad füzesi fırlattığını belirtti.

Gladkov, "İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yapıldığında bu kimseler evlerinin avlusunda bulunuyorlardı. Aldıkları yaradan dolayı hayatlarını kaybettiler." ifadesini kullandı.

Saldırılar sonrasında 2'si çocuk 6 kişinin de yaralandığını aktaran Gladkov, bazı evlerde ve diğer yapılarda maddi hasarlar oluştuğunu bildirdi.

Gladkov, gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada da Ukrayna güçlerinin saldırısı sonucunda Maslov köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Belgorod bölgesine yönelik saldırılar arttı

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesine son zamanlarda Ukrayna güçlerince yapılan saldırılar arttı. Önceki günlerde Ukrayna tarafından bir sabotaj grubu da Rusya sınırlarından içeri girmiş, Rus güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşanmıştı.

Rusya, ülke sınırlarında Ukrayna güçlerinin eylemlerini "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

Ukrayna ordusunun bölgeye çok namlulu roketatar sistemiyle saldırılar nedeniyle bölgede geçici tahliye merkezi kurulmuş, sınır bölgesine yakın yerleşim birimlerinde yaşayan yüzlerce insan bu merkezlere taşınmıştı.