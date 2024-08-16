Üye Girişi
Haberler

Ukrayna Ordusu Rusya'nın Kursk Bölgesinde Kontrol Sağladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını ifade etti. Zelenski açıklamasında, "Yeni bir ilerleme kaydettik. Genelkurmay Başkanı Syrskyi, Sudzha (Suca) kasabasının Rus güçlerinden alındığını bildirdi. Şu anda orada Ukrayna askeri komutanlık ofisi kuruluyor. Birkaç başka yerleşim yeri daha alındı. Bunların sayısı şimdiden 80'i aştı" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ, RUS TOPRAKLARINA TAŞINDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 7 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı başlattı. Başta 300 kişilik askeri personelle yapıldığı belirtilen saldırı daha sonra bin kişiye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos'ta Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna'nın sınır ötesi saldırılarını 'terör eylemi' olarak değerlendirdi ve yanıt verileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 74 yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Ukrayna Dünya Rusya Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Roblox ne zaman açılacak? 16 Ağustos Cuma Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir? OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8'de neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Bilal Hancı'nın eski eşi kim? FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? GELİNİM MUTFAKTA 16 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! 15 Temmuz Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti kaç TL? Etna yanardağı patladı mı? Yanardağ patlarsa ne olur? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? Aydemir Akbaş neden yoğun bakımda?
title