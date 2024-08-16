Ukrayna Ordusu Rusya'nın Kursk Bölgesinde Kontrol Sağladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını ifade etti. Zelenski açıklamasında, "Yeni bir ilerleme kaydettik. Genelkurmay Başkanı Syrskyi, Sudzha (Suca) kasabasının Rus güçlerinden alındığını bildirdi. Şu anda orada Ukrayna askeri komutanlık ofisi kuruluyor. Birkaç başka yerleşim yeri daha alındı. Bunların sayısı şimdiden 80'i aştı" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ, RUS TOPRAKLARINA TAŞINDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 7 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı başlattı. Başta 300 kişilik askeri personelle yapıldığı belirtilen saldırı daha sonra bin kişiye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos'ta Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna'nın sınır ötesi saldırılarını 'terör eylemi' olarak değerlendirdi ve yanıt verileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 74 yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.