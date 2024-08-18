Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde bir köprüyü vurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kursk istikameti. Bir köprü daha düştü" denildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan Kursk'taki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Kursk istikameti. Bir köprü daha düştü. Ukrayna havacılığı, çatışmaların seyrini önemli ölçüde etkileyen hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik imkanlardan mahrum bırakmaya devam ediyor" denildi.