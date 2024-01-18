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Ukrayna ordusu, Rus zırhlı aracını imha etti

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait M2A2 Bradley tipi ABD yapımı savaş aracının, Rus BMP-2 tipi zırhlı aracını imha ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait M2A2 Bradley tipi ABD yapımı savaş aracının, Rus BMP-2 tipi zırhlı aracını imha ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'ya ait bir M2A2 Bradley IFV, bir Rus BMP-2'yi yakın mesafeden imha ediyor" denildi. Donetsk bölgesindeki çatışamalardan olduğu ifade edilen görüntülerde, M2A2 Bradley'in ateş açarak Rus BMP-2 tipi askeri araca yaklaştığı, ardından Rus BMP-2'nin infilak ettiği görüldü.

M2A2 Bradley zırhlı piyade aracı, ABD merkezli BAE Systems Land & Armaments tarafından 1981–1995 yılları arasında üretildi. Bu araç özellikle Körfez Savaşı ve Irak Savaşı'nda ABD ordusunca yaygın olarak kullanılmıştı. BMP-2 ise Sovyetler Birliği'nde Kurganmashzavod tarafından 1980'de üretilmeye başlandı. Günümüzde bu zırhlı piyade aracının üretimi hala devam etmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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