Ukrayna ordusu Rus savaş gemisine saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Saldırı girişimi başarısız oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Sözcü Konaşenkov yaptığı açıklamada, saldırının bu gece düzenlendiğini belirtti.

Konaşenkov, "Kiev rejimi Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine bir başka saldırı girişiminde daha bulundu. Ukrayna aracı, zamanında tespit ve imha edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus sivil nakliye gemilerine insansız deniz araçları ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.