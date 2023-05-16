Ukrayna ordusu komutanı Zaluzhn: 18 füze havada imha edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Valeriy Zaluzhn, gece saatlerinde Rusya'nın 18 füzeyle saldırı düzenlediğini, 18 füzenin de havada imha edildiğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Zaluzhn, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 Mayıs 2023 günü saat 03: 30 sularında Rus işgalciler Ukrayna'ya kuzey, güney ve doğu yönlerinden çeşitli hava, deniz ve kara türlerinden 18 füze ile saldırdı. 18 füzenin tamamı Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin hava savunma güçleri ve araçları tarafından imha edildi. Buna ek olarak, 16 Mayıs gecesi, düşman Shahed-136/131 saldırı İHA'ları ile saldırdı ve 3 İHA ile de havadan keşif yaptı" dedi.