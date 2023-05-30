Ukrayna Ordusu, Donetsk'te Yoğun Atış Gerçekleştiriyor

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bahmut cephesi yönünde konuşlandırılan Ukrayna ordusunun topçu bataryaları Rus mevzilerine yoğun atış gerçekleştiriyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği sürüyor.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı ve 15 aydan fazla süredir devam eden savaşta Zaporijya, Harkiv, Luhansk ve Herson gibi bölgelerdeki cephe hatlarında çatışmalar devam ederken, özelikle son 8 aydır en ağır çatışmaların yoğunlaştığı bölge Donetsk oldu.

Bölgede Marinka, Ugledar, Avdyiyvka gibi şehirlerin çevresindeki cephe hatlarında olduğu gibi savaşın yoğunlaştığı Bahmut yönünde de çatışmalar sürüyor.

Her iki ordunun savaş uçakları, helikopterler, tanklar, çok namlulu roketatar sistemleri gibi ağır silahlar kullandığı Donetsk bölgesinde patlama sesleri kesilmiyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden izin alarak, ordunun 57. Tugay görevlileri eşliğinde Bahmut cephesi yönünde çeşitli noktalara ulaşan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, topçu bataryalarının faaliyetlerini görüntüledi.

Bahmut cephesinin bazı noktalarında bulunan 57. Tugaya ait topçu sistemlerinin Rus hedeflerine yoğun ateş açtıkları görüldü.

Ağır silahlar kullanıldığı için sık sık güçlü patlama seslerinin duyulduğu ve dumanların yükseldiği cephe hattında farklı topçu sistemleri kullanılıyor.

"Kostya Gordienko" adlı 57. motorlu piyade tugayının kundağı motorlu topçu bölümüne bağlı birlikler Bahmut cephesinde Ukraynalı piyadeleri desteklemek amacıyla atışlar yapıyor.

Burada 152 mm kendinden tahrikli obüs "Akasya"dan yapılan atışlardan sonra soruları yanıtlayan tugayın topçu birlikleri komutanı "Şeytan" kod adlı Yüzbaşı, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

25 yaşındaki Yüzbaşı, her gün piyadelere destek atışları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bahmut şimdi Ukrayna'nın en sıcak noktası." dedi.

Ukraynalı piyadelerin, bölgede Rus mevzilerine yönelik daha etkili saldırılar düzenlemesi için topçu birlikler olarak 24 saat görevde olduklarını dile getiren "Şeytan", "Gece gündüz sahadayız ve atış yapıyoruz. Ukrayna topçu birlikleri Bahmut yönünde aktif faaliyetlerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Rus birliklerinin ilerlemesine izin vermemesi için savunma hattını tuttuklarını ve aynı zamanda Ukraynalı askerlerin karşı saldırıya geçmesi için gereken savaş faaliyetlerini yürüttüklerini kaydeden Yüzbaşı, Bahmut şehrinde de çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Bahmut cephesinde uçaksavar sistemleri de yoğun kullanılıyor

Bölgede, 57. Tugaya ait ZU-23 uçaksavar sisteminin de aktif şekilde kullanıldığı görüldü.

Atış yaptıktan sonra konuşan tugayın uçaksavar birliklerin komutanı "Svetliy" kod adlı Yüzbaşı, Rus hava araçlarına gece gündüz atış yaptıklarını kaydetti.

Bahmut cephesindeki Rus uçakları ve helikopterlerine de atış yaptıklarını ama özelikle insansız hava araçlarını (İHA) hedef aldıklarını dile getiren Svetliy, "Düşman, İHA'ları farklı amaçlarla yoğun şekilde kullanıyor." dedi.