Ukrayna ordusu Donetsk'te bir köyü ele geçirdi
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Donetsk bölgesindeki Rivnopil köyünün ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun doğu cephesinde başarı elde ettiğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Donetsk bölgesindeki Rivnopil köyünün ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun doğu cephesinde başarı elde ettiğini belirtti.
Bakan Yardımcısı Malyar, "Rivnopil köyü, savunma kuvvetlerimizin kontrolüne geçti. İlerlemeye devam." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Aliia Raimbekova - Dünya