Ukrayna ordusu doğu yönünde 3 kilometreden fazla ilerledi

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna ordusunun doğu yönünde 3 kilometreden fazla ilerlediğini belirterek, "Ordumuz, güney yönünde de emin adımlarla ilerliyor." dedi. Ukrayna kuvvetlerinin son günlerde yaptığı karşı saldırılarla ilgili bilgi veren Malyar, Rusların güçlü bir direniş gösterdiğine işaret ederek, Ukrayna birliklerinin mayın tarlaları, kamikaze insansız hava araçlarının kullanılması ve yoğun bombardımanla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Oleksiy Gromov da aynı toplantıda Zaporijya yönünde son bir haftada Ukrayna kuvvetlerinin 7 yerleşim yerini kurtararak 103 kilometrekare Ukrayna toprakları üzerinde kontrolü yeniden sağladığını aktardı.