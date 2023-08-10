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Ukrayna Ordusu Bryansk Bölgesindeki Köye Ateş Açtı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesindeki bir köye Ukrayna ordusunun ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırı sonucu biri kadın 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ve bazı tarım işletmelerinin hasar aldığını açıkladı.

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesindeki bir köye Ukrayna ordusunun ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Pagorskiy'deki Çausı köyüne ateş açtığını belirtti.

Saldırı sonucu biri kadın 2 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran Bogomaz, bazı tarım işletmelerinin de hasar aldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Dünya

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