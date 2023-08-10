Ukrayna Ordusu Bryansk Bölgesindeki Köye Ateş Açtı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesindeki bir köye Ukrayna ordusunun ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırı sonucu biri kadın 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ve bazı tarım işletmelerinin hasar aldığını açıkladı.