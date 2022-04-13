Ukrayna, Odessa'da 10 Rus gemisine el koydu - Haberler

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Ukrayna, Odessa'da 10 Rus gemisine el koydu

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna, Odessa'da 10 Rus gemisine el koydu

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı (DPSU), liman kenti Odessa'da Rus bandıralı 10 gemiye el koyduklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı (DPSU), liman kenti Odessa'da Rus bandıralı 10 gemiye el koyduklarını açıkladı.

DPSU yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada liman kenti Odessa'da sekizi kargo ve ikisi tanker olmak üzere toplamda 10 Rus bandıralı gemiye el koyduklarını duyurdu. Yetkililer, gemilerin Ukrayna ekonomisine katkı sağlamak için çalıştırılacağını ifade ederek gemilerin mülkiyetinin tamir için Ukrayna Limanlar İdaresi'ne devredildiğini belirtti.


Ukrayna, Odessa'da 10 Rus gemisine el koydu

Ukrayna, Odessa'da 10 Rus gemisine el koydu

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Liman, Rus, Dünya, Haberler

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