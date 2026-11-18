Ukrayna, haftalar süren hazırlıkların ardından Rusya'yı Kırım'a bağlayan kritik Kerç Köprüsü'nü hedef alan bir saldırı düzenledi. Köprü ağır hasar aldı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy saldırıyı "emsalsiz bir operasyon" diye nitelendirdi. Ukrayna yetkililerinin paylaştığı görüntülerde, köprünün bir kısmının suya çöktüğü görülüyor. Kremlin Sözcüsü, köprünün "eskisinden daha iyi" şekilde yeniden inşa edileceğini söyledi. Köprü, Rusya'nın 2014'te Kırım Yarımadası'nı önce işgal sonra ilhak etmesinin ardından inşa edilmiş, 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılmıştı.Öte yandan Ukrayna'da Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın gece boyunca kente düzenlediği saldırılarından sonra Dinyeper Nehri üzerindeki önemli geçiş noktaları olan Kuzey ve Güney köprülerinin kapatıldığını söyledi. Ukrayna, Kerç Köprüsü'nü uzun süredir hedef alıyorUkrayna, Rus ordusunun tedariki için kara ve ve demiryolu geçişi sağlayan Kerç Köprüsü'nü uzun zamandır hedef alıyor.Ancak Ukrayna'nın köprüye hasar verme çabaları her zaman sonuç vermemişti. Bugün bildirilen hasar ise çok daha ciddi görünüyorKöprünün büyük bir kemerli bölümünün tamamen yıkıldığı anlaşılıyor.Görüntülere bakılırsa, köprünün yol bölümünde ciddi hasar var. Destek kemeri ile yol bölümden kopan parçalar da nehirde görülüyor. Zelenskiy, gece düzenlenen saldırının, Ukrayna güçlerinin "hava savunma sistemlerini, radarları, elektronik savaş ekipmanlarını ve diğer hedefleri kademeli olarak imha ettiği" yedi aşamalı bir operasyonun sonucu olduğunu söyledi.Ukrayna, petrol rafinerilerini ve depolarını vurarak Rusya'nın savaştaki ekonomik kayıplarını artırmaya çalışıyor. Kerç Köprüsü'ne düzenlenen son saldırı ise Putin için savaşın siyasi maliyetini artırma girişimi.

Saldırının zamanlaması önemli Ukrayna son saldırıyı, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 19 Kasım'da yapacağı görüşme öncesi düzenledi.Bu nedenle saldırının zamanlaması da önemli.Saldırı, Putin'in yeniden dünya kamuoyunun önüne çıkacağı anı gölgeleyebilir.Saldırının uzun vadeli etkileri hemen belli olmasa da, Kerç Köprüsü Kırım'a ve cephe hattına asker ve malzeme taşımak için kullanılıyor.Köprünün demiryolu bölümü hala sağlam görünüyor ancak daha önce hasar görmüştü.Rusya Soruşturma Komitesi köprüdeki yapısal hasarı doğruladı.Komite, "Ukrayna'nın silahlı oluşumları" tarafından düzenlenen saldırıların ardından "terörizm suçlamalarıyla ilgili bir ceza davası" açtığını duyurdu.

Ukrayna'nın yaklaşık beşte biri Rus işgali altında.Kiev yönetimi, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rusya'nın kontrolünde kalan bölgeleri bırakma talebini reddetti.Kırım'ın tamamen abluka altına alınmasından bahsetmek için henüz çok erken ancak ciddi bir ulaşım ve lojistik krizi riski önemli ölçüde arttı.Kerç Köprüsü'nün kemerli bölümünün çökmesi, en azından köprü onarılana kadar, yarımadanın Rusya ile doğrudan karayolu ve demiryolu bağlantısını kesti.Ancak Kırım tamamen dış dünyadan koparılmadı.Öncelikle, Zaporijya ve Herson bölgelerinin işgal altındaki kısımlarından geçen bir kara koridoru hala mevcut. Ancak Ukrayna, Kuzey Kırım'daki ulaşıma ve Çongar çevresindeki köprü ve diğer geçiş noktalarına yönelik sistematik saldırılar düzenliyor. Bu durum, yakıt ve askeri kargo da dahil malzeme teslimatında sorunlara yol açtı.İkincisi, Kerç Boğazı üzerinden feribot seferi var. Bu, köprünün kaybını kısmen telafi edebilir ama kapasitesi çok sınırlı ve saldırılara karşı savunmasız.Üçüncüsü, Rusya Kırım'a deniz yoluyla tedarik sağlayabilir. Ancak bu yol da riskli, çünkü Ukrayna deniz ve hava kuvvetlerine ait insansız hava araçları bölgede yoğun faaliyet gösteriyor.Ayrıca, Kırım Köprüsü'nden, özellikle de devasa kemerinden düşen parçalar, gemi geçişini engelliyor olabilir. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .