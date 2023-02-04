Ukrayna'nın son askeri yardım paketinde, 150 km menzilli füzeler var

ABD'nin Ukrayna'ya dün açıkladığı 2.2 milyar dolarlık askeri yardım paketinde, 150 kilometre uzaklıktaki hedefleri vuran uzun menzilli füzeler yer aldı. Pentagon açıklamasında, ABD'nin 2014'ten bu yana toplamda 32 milyar dolar güvenlik yardımı yaptığını vurguladı. Almanya ise dün Leopard 2 tanklarının yanı sıra Leopard 1 tankları da göndereceğini duyurdu.

Pentagon Basın Sekreteri Tuğgeneral Pat Ryder'ın dün yaptığı bilgilendirme toplantısında, Ukrayna'ya olan 2.2 milyar dolarlık askeri yardım paketinin onaylandığını duyurdu. Paketin içinde 150 kilometre uzaklıktaki hedefleri vuran uzun menzilli 'yerden fırlatılan küçük çaplı bombaların' (GLSDB) yer aldığı kaydedildi. Boeing ve Saab tarafından üretilen GLSDB'ler bomba takılı uzun menzilli füzeler olarak bilinmektedir.