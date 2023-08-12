Ukrayna'nın S-200 Füzesiyle Kırım Köprüsü'ne Saldırı Girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Saldırı girişiminin başarısız olduğu ve herhangi bir hasarın olmadığı belirtildi.