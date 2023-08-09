Ukrayna'nın Pokrovsk kentinde Rus saldırısı sonucu enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrine düzenlediği füze saldırısında birçok sivil bina ve işletme zarar gördü. Saldırı sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Başsavcılığı ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hasar gören apartmanlarını tamir etmeye başlayan Ukraynalı vatandaşlar da görüntülendi.

Ukrayna'nın Pokrovsk kentinde Rus saldırısı sonucu oluşan enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın hafta başında Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrine düzenlediği füze saldırısında birçok sivil bina ve işletme zarar gördü.

Onlarca kişinin yaralandığı, 7 kişinin de yaşamını yitirdiği saldırıda, bazı binalar kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna Başsavcılığı ekiplerinin incelemelerde bulunduğu olay yerinde, enkaz kaldırma çalışmaları bugün de devam etti.

Hasar oluşan apartmanlarına dönen Ukraynalı vatandaşlar ise tamirat işlerine başladı.

Bölgede bulunan AA ekibi, olay sonrası gelişmeleri takip ederek görüntüledi.

Olay

Rusya'nın, 7 Ağustos'ta Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine füze saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, polis ve Acil Durumlar servisi personeli dahil birçok kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, " Rusya, Donbas'ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek." ifadesini kullanmıştı.