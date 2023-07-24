Ukrayna'nın Odessa kentindeki katedraldeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Rusya'nın Odessa kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hasar gören Hıristiyan Ortodoks Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Katedralin onarımı için maddi destek kampanyası başlatıldı.

Ukrayna'nın Odessa kentinde, Rus saldırısı sonucu oluşan yıkım ve enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, Rusya, hafta sonu Odessa kentine füze saldırısı düzenledi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı saldırıda, şehrin merkezinde bulunan tarihi Hıristiyan Ortodoks Spaso-Preobrajenskiy Katedrali büyük hasar gördü.

Saldırı sonucu yangının çıktığı katedralde iki gündür enkazın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Diğer yandan, katedral önüne gelen cemaat özel dualar ederek, katedralin onarımı için maddi destek toplamaya başladı.

Odessa'da bulunan AA ekibi, enkaz kaldırma sürecini görüntüleyerek katedraldeki yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

"Katedrali onarmayı planlıyoruz"

Katedralde görevli papaz Andrey Palçuk, AA muhabirine cumartesi gecesi yaşananları anlatarak, "Katedralin en kutsal yerine füze isabet etti. Güçlü bir patlama gerçekleşti. Çünkü bodrum katı da patlamadan etkilendi. İkinci katta da kilise, okul ve misafirhane var. Patlama sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kent genelindeki alarm nedeniyle olay yerine hemen ulaşamadı." dedi.

Olayda güvenlik görevlisinin yaralandığı bilgisini paylaşan Palçuk, "Sabah ayinler için toplanan cemaat korkunç bir manzarayla karşılaştı. Vatandaşlar, gözyaşlarıyla katedralin etrafını temizledi. Büyük çapta enkaz vardı. Çok sayıda kent sakini bu çalışmaya katıldı. Hep beraber olarak katedralin etrafını gün içinde temizledik." diye konuştu.

Palçuk, katedralin tarihi öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Odessa'nın tarihi, katedralin bulunduğu yerde başladı. Katedral 1794'te inşa edildi. Ancak 1936'da Sovyet rejimi katedrali patlatarak yıktı. Katedral 1999'da sıfırdan inşa edilmeye başlandı ve 2004'te açıldı. Tarih tekrarlandı. Rus yönetimi katedrali bombaladı." ifadelerini kullandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından katedrali onarmayı planladıklarını dile getiren Palçuk, bunun için maddi destek kampanyası başlattıklarını söyledi.

Palçuk, onarım çalışmalarının yaklaşık 10 milyon dolara mal olabileceği öngörüsünde bulundu.

Odessa'ya yönelik saldırı

Ukrayna, Rusya'nın hafta sonu Odessa'ya yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya ise Odessa şehri yakınlarında insansız deniz aracı üretimi ve bu araçlarla terör eylemi hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa kentine düzenlenen füze saldırısının "karşılıksız" kalmayacağını belirtmişti.

Odessa'daki katedralin zarar gördüğüne yönelik iddialar

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise saldırılarda, Odessa'daki katedralin zarar gördüğüne yönelik iddialar yalanlanmıştı.

Saldırıların katedrale uzak bölgelere yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, katedralin "muhtemelen" Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzeler nedeniyle hasar gördüğü kaydedilmişti.