Ukrayna'nın Kakhova barajı yıkıldı: Rusya ve Ukrayna karşılıklı suçlamalar yapıyor

Ukrayna'nın güneyindeki Kakhova barajının yıkılmasının ardından Ukrayna yönetimi Rusya'yı suçlarken, Rusya yönetimi de Ukrayna'nın baraja sabotaj düzenlediğini belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise 'Bu noktada ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güneyindeki Kakhova barajının yıkılmasının ardından Ukrayna yönetimi Rusya'yı suçlarken, Rusya yönetimi de Ukrayna'nın baraja sabotaj düzenlediğini belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise "Bu noktada ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güneyinde Herson ve Zaporijya'nın arasında bulunan Kakhova barajı, düzenlenen saldırı sonucu yıkıldı. Barajın yıkılması aynı zamanda insani krizin yaşanmasına neden oldu. Barajın bulunduğu nehrin her iki tarafından yüzlerce kişi tahliye edildi ve tahliye işlemleri sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve diğer resmi Ukrayna kurumları, barajın yıkılması konusunda Rusya'yı suçladı ve bunun 'Rusya'nın terör eylemi' olduğunu belirtti.

"Rus güçlerinin geçen yıl yasadışı bir şekilde ele geçirdiği ve o zamandan beri işgal altında tuttuğu barajdaki patlamadan Rusya'nın sorumlu olduğuna dair raporları gördük. Bu raporları değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazla bilgi toplamak için Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz. Ancak bu noktada ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Elimizden geldiğince daha fazla bilgi paylaşacağız. Net olan ve kesinlikle söyleyebileceğimiz şey, Ukrayna halkına ve bölgeye verilen zararın büyük olacağıdır. Kakhovka barajı, Hidroelektrik Santrali'nin bir parçası olarak 1956 yılında inşa edildi ve Dinyeper Nehri üzerinde yer almaktadır. Koruduğu rezervuar Utah'taki Büyük Tuz Gölü kadar su tutuyor. Yani çok fazla su var. Bu su, Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere güney Ukrayna'nın yanı sıra Zaporijya Nükleer Santrali'nin de beslenmesine yardımcı oluyor."