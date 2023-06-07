Ukrayna'nın Kakhova barajı yıkıldı: Rusya ve Ukrayna karşılıklı suçlamalar yapıyor
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Ukrayna'nın güneyindeki Kakhova barajının yıkılmasının ardından Ukrayna yönetimi Rusya'yı suçlarken, Rusya yönetimi de Ukrayna'nın baraja sabotaj düzenlediğini belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise 'Bu noktada ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz' ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın güneyindeki Kakhova barajının yıkılmasının ardından Ukrayna yönetimi Rusya'yı suçlarken, Rusya yönetimi de Ukrayna'nın baraja sabotaj düzenlediğini belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise "Bu noktada ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın güneyinde Herson ve Zaporijya'nın arasında bulunan Kakhova barajı, düzenlenen saldırı sonucu yıkıldı. Barajın yıkılması aynı zamanda insani krizin yaşanmasına neden oldu. Barajın bulunduğu nehrin her iki tarafından yüzlerce kişi tahliye edildi ve tahliye işlemleri sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve diğer resmi Ukrayna kurumları, barajın yıkılması konusunda Rusya'yı suçladı ve bunun 'Rusya'nın terör eylemi' olduğunu belirtti.Ukrayna'nın açıklamasının ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gibi isimler de Rusya'ya tepki göstermişti.ŞOYGU: BU UKRAYNA'NIN BİR SABOTAJIDIRRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, düzenlediği basın toplantısında Kakhovka barajı konusunda Ukrayna yönetimini suçladı. Şoygu, Ukrayna'nın karşı saldırısında başarısız olduğunu ve Herson yönünde pozisyonunu güçlendirmeye çalıştığını ve Rusya'nın saldırılarını engellemek için barajı yıktığını belirtti. Şoygu, "Taarruz operasyonlarında başarılı olamayan düşman, potansiyelini güçlendirmek ve Herson yönündeki birlikleri ve donanımı taarruz bölgesine yeniden konuşlandırmayı planlıyor. Düşman, Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında savunma mevzileri inşa etmeye başladı, bu da orada savunmaya geçme niyetini gösteriyor. Kiev rejimi, Rusya'nın cephenin bu bölümündeki saldırı eylemlerini önlemek için, önemli alanların sular altında kalmasına neden olan ve ciddi ve uzun süreli çevresel sonuçları olacak bir sabotaj, aslında bir terör eylemi gerçekleştirdi. Bu gerçek, bunun Kiev rejimi tarafından önceden planlandığını kanıtlamaktadır" dedi.KİRBY: KESİN BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın saldırıdan sorumlu olduğuna ilişkin raporları aldıklarını ancak henüz kesin bir şey söyleyemediklerini belirtti. Kirby, şöyle konuştu:
"Rus güçlerinin geçen yıl yasadışı bir şekilde ele geçirdiği ve o zamandan beri işgal altında tuttuğu barajdaki patlamadan Rusya'nın sorumlu olduğuna dair raporları gördük. Bu raporları değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazla bilgi toplamak için Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz. Ancak bu noktada ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Elimizden geldiğince daha fazla bilgi paylaşacağız. Net olan ve kesinlikle söyleyebileceğimiz şey, Ukrayna halkına ve bölgeye verilen zararın büyük olacağıdır. Kakhovka barajı, Hidroelektrik Santrali'nin bir parçası olarak 1956 yılında inşa edildi ve Dinyeper Nehri üzerinde yer almaktadır. Koruduğu rezervuar Utah'taki Büyük Tuz Gölü kadar su tutuyor. Yani çok fazla su var. Bu su, Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere güney Ukrayna'nın yanı sıra Zaporijya Nükleer Santrali'nin de beslenmesine yardımcı oluyor."