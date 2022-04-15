Ukrayna'nın işgali: Rusya'dan Kiev'e füze saldırılarını artırma tehdidi

Moskova hükümeti Rus topraklarına yönelik herhangi bir Ukrayna saldırısına, başkent Kiev'e daha fazla füze saldırısı düzenleyerek yanıt vereceklerini açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, yerleşimler hedef alınırsa saldırıların "sayısı ve boyutunun" büyüyeceği yer aldı.

Uyarı, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki bir askeri fabrikaya füze saldırısı yapıldığı duyurusundan sonra geldi. Saldırının Ukrayna helikopterlerinin bir Rus köyüne saldırısına misilleme olarak yapıldığı iddia edildi.

Ukrayna ise böyle bir saldırı düzenlenmediğini savunuyor.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşkenov "Bu gece denizden karaya atılan yüksek isabetli uzun menzilli 'Kalibr' füzeleri Kiev'in dışındaki bir askeri tesisi vurdu" dedi.

Konaşkanev saldırıda, uçaksavar ve gemisavar füze sistemleri üreten ve tamir eden Vizar askeri tesisinin hedef alındığını söyledi. Sözcü ayrıca Ukrayna Rus topraklarına saldırıya devam ettiği takdirde, Kiev'e yönelik füze saldırılarının yoğunlaşacağı uyarısında bulundu.

Konaşkanev "Kiev'deki milliyetçi rejimin Rus topraklarında terör ve sabotaj saldırılarına karşılık olarak, Kiev'deki hedeflere yönelik saldırılar artacak" dedi.

Fabrikanın yanında bir marangozhanesi bulunan 47 yaşındaki Andrey Sizov, AFP'ye yaptığı açıklamada patlamanın gece saatlerinde olduğunu söyledi.

Görgü tanığı "Gece 1.30'da güvenlik görevlim aradı ve hava saldırısı olduğunu söyledi. Beş nokta vuruldu. Çalışanım bürodaydı ve patlamanın etkisiyle savruldu" dedi.

Rus yetkililer Ukrayna'yı Rusya topraklarının 10 kilometre içindeki Bryansk bölgesinde bulunan Klimova köyüne iki helikopter gönderip, bir binayı vurarak, sekiz kişiyi yaralamakla suçladı.

Kiev böyle bir saldırı düzenlediğini reddediyor ve "Ukrayna karşıtı histeriyi" beslemek için böyle bir olayın sahnelendiğini savunuyor.

BBC, bu iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

Diğer gelişmeler:

Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ele geçirmeye odaklanmak üzere, başkent Kiev'in etrafındaki bölgelerden Mart'ta çekilmeye başladı. Ancak Kiev hala füze saldırılarına açık.

Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında, Moskova gemisinin batırılmasından bahsetmedi.

Füze saldırısında hedef alınan fabrika, Ukrayna'nın geminin batırılmasında kullanıldığını iddia ettiği gemisavar Neptün füzelerine benzer füzeler üretiyor.

Rusya ise, geminin batmasına farklı bir açıklama getiriyor. Yetkililer, açıklanamayan bir nedenle gemide çıkan yangının cephaneliğin infilak etmesine ve gemi römorklarla limana çekilirken "dengesini kaybetmesine" yol açtığını iddia ediyor.

Geminin nasıl battığı hala bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.