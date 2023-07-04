Ukrayna'nın İHA Saldırısı Moskova'da Püskürtüldü

Ukrayna, İHA'larla Moskova bölgesine saldırı düzenledi. Resmi Telegram hesabından saldırıyı duyuran Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, "Moskova bölgesinde Ukrayna insansız hava araçları tarafından bir saldırı girişimi daha yaşandı. Şu ana kadar saldırılar hava savunma güçleri tarafından püskürtülmüş ve tespit edilen tüm İHA'lar bertaraf edilmiştir. Güvenlik nedeniyle Vnukova Havalimanı'na sefer yapan bazı uçuşlar geçici olarak başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Sabah 8.00 itibarıyla Vnukovo Havalimanı civarındaki uçuşlara getirilen kısıtlamalar kaldırılmıştır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, söz konusu saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi. Zakharova yaptığı açıklamada, "Kiev rejiminin, yabancı uçuşları da kabul eden havalimanı da dahil olmak üzere sivil altyapının bulunduğu bir bölgeye saldırma girişimi bir başka terör eylemidir. Zelenski'nin bu saldırıları Batı tarafından sağlanan ya da Batı fonlarıyla satın alınan silahlarla gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, bu uluslararası terörizmdir. Dünya kamuoyu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere ve Fransa'nın bir terör rejimini finanse ettiklerinin farkına varmalıdır" ifadelerini kullandı.