Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna sınırının kuzeyinde bulunan Belgorod kentine Ukrayna’nın düzenlediği “ölçüsüz” saldırıda içlerinde çocukların da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden beri Rusya’ya düzenlenen en ölümcül saldırılardan biri.

Rusya, “misket bombalarının da dahil olduğu saldırının” karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Kommersant gazetesi, Rusya’nın araştırma komitesine yakın bir isimden aktardığı haberinde Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesindeki farklı noktalardan Belgorod’a atılan füzelerin şehrin meydanında yer alan bir buz pateni pistine, alışveriş merkezine, apartmanlara ve arabaya denk geldiği ifade edildi.

Ukrayna tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da BBC’ye konuşan Ukraynalı bir güvenlik yetkilisi, saldırının arkasında Ukrayna’nın olduğunu doğruladı, askeri altyapının hedef alındığını, “sivil kayıplardan Rusya’nın niteliksiz hava savunma sisteminin sorumlu olduğunu” söyledi.

Aynın yetkili dün akşamdan beri Ukrayna’nın 70 İHA saldırısı düzenlediğini ve bunun “Rusya’nın Ukrayna şehirleri ve sivillerine düzenlediği terör saldırıları yüzünden olduğunu” belirtti.

Ukraynalı yetkililer bir önceki gün Rusya'nın Kiev dahil ülke çapında düzenlediği yoğun füze ve SİHA saldırılarında en az 39 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, devlet haber ajansı RIA’ya, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nden olağanüstü toplanılması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Belgorod’da yaşayanlara sığınaklara gidilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna’dan atılan bazı füzelerin havada imha edildiği ancak parçalarının şehre düştüğü aktarıldı.