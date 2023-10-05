Ukrayna'nın doğusunda füze saldırısı: En az 48 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan Kupiansk yakınlarında düzenlenen bir füze saldırısında en az 48 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda biri altı yaşındaki bir erkek çocuğu da dahil olmak üzere 49 kişi öldü. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'yı terör saldırılarına ve soykırım amaçlı saldırganlığa devam etmekle suçladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan Kupiansk yakınlarında düzenlenen bir füze saldırısında en az 48 kişi hayatını kaybetti.

Haroza köyündeki saldırının yerel saatle 1.15'te gerçekleştiği bildirilirken, olay yerindeki kurtarma görevlileri biri altı yaşındaki bir erkek çocuğu olmak üzere, 49 kişinin öldüğünü ve yaralananlar da olduğunu belirtti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski " Rusya, buna ve bunun gibi terör saldırılarına sadece bir şeyden ihtiyaç duyuyor: soykırım amaçlı saldırganlığını tüm dünya için yeni bir norm haline getirmek" dedi.

Harkov bölgesi, Şubat 2022'de başlayan Rus işgalinde, Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalarda cephe hattında.

Kupiansk bölgenin doğusu ve Rus güçleri için önemli bir ikmal merkezi.

Geçen yıl Eylül'de Kiev yönetimi aylar süren çatışmaların ardından Harkov bölgesinin bazı kesimlerini ele geçirmişti.