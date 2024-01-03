Ukrayna'nın Belgorod bölgesine saldırı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yönelik saldırısının engellendiğini, 12 roketin havada imha edildiğini duyurdu. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, bölgede yaşayanlara yaptığı uyarıda, "Patlamamış mühimmat parçaları ve diğer tehlikeli nesneler bölgenin tamamına düşebilir. Şüpheli bir nesne bulduysanız, ona dokunmayın, hareket ettirmeyin, yaklaşmayın" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bu sabah düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin Vilkha çoklu roketatarları ve Toçka roketatarlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terörist saldırı düzenleme girişimi bu sabah engellendi. 6 Toçka roketi ve 6 Vilkha MLRS roketi Belgorod bölgesinde görev yapan hava savunma güçleri tarafından imha edildi" denildi.

'SAKİN VE SOĞUKKANLI OLUN' UYARISI

Belgorod Valisi Gladkov, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Elektrik hattında hasar var, Glotovo, Kozinka ve Bezymeno köylerinin aboneleri kısmi kesinti altında. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile anlaştıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Hedef gözetilmeksizin yapılan kitlesel bombardımanlar sonucu patlamamış mühimmat parçaları ve diğer tehlikeli nesneler bölgeye düşebilir. Belgorod bölgesinin tüm sakinlerinden ve misafirlerinden rica ediyoruz. Şüpheli bir nesne bulduysanız, ona dokunmayın, hareket ettirmeyin, yaklaşmayın. Güvenli bir mesafeye uzaklaşın. Çocukların, yaşlıların ve hastaların tehlikeli yeri terk etmelerine yardımcı olun. Mümkünse, bulduğunuz yeri işaretleyin ve çitle çevirin. Derhal yetkilileri arayın. Sakin ve soğukkanlı olun."

BİR ÖNCEKİ SALDIRIDA 24 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Birkaç gün önce Belgorod bölgesine düzenlenen saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Belgorod Valisi Gladkov, çok sayıda ağır yaralı olduğunu belirtmiş ve yüzlerce dairenin hasar aldığını duyurmuştu.