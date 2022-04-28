Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı

Ukrayna haber kanalı Kiev Independent'ın haberine göre Kiev'de iki büyük patlama duyuldu ve kent merkezinden dumanlar yükseldiği açıklandı. Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak saldırıyı doğruladı.

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki "füze saldırıları" hakkında Tweet attı. Podolyak Tweet'inde "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var" ifadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya