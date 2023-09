Ukrayna'nın bağımsızlık günü Ankara'da kutlandı

UKRAYNA'nın bağımsızlığının 32'nci yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 32'nci yıldönümü nedeniyle, Ukrayna Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı. Ticaret Bakanı Bolat, Ukrayna'nın bağımsızlığının yıl dönümünü kutlayarak, "Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Ukrayna kardeş ülkelerdir ve ilişkileri her geçen gün daha da güçlenmekte ve yakınlaşmaktadır. Başta siyaset, kültür, eğitim olmak üzere çok boyutlu bir ivme kazanan ilişkilerimiz, ekonomik alanda da her geçen gün güçlenmektedir. Bu kapsamda, 2022 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması hem Türkiye hem de Ukrayna için ekonomik, ticaret ve stratejik açıdan büyük faydalar sağlayacak tarihi bir adımdır. Ticaretin yanı sıra yatırımlar ve müteahhitlik alanında da güçlü ilişkilerimiz bulunmaktadır. Biz, bu güçlü ilişkileri her koşulda sürdürmeye kararlıyız ve Ukrayna'nın hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de geçmişte olduğu gibi Ukrayna'nın tahrip olan altyapı ve üstyapısının yeniden imarında katkı sağlamaya hazırız. Bu noktada, Türk firmalarının Ukrayna makamlarıyla işbirliği yapmasına ilişkin geçen yıl imzalanan Mutabakat Zaptının hayata geçmesi için Başbakan Yardımcısı Sayın Oleksandr Kubrakov ile kasım ayında bir araya gelerek 'Ukrayna'nın Yeniden İnşası' Forumunu tertip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk halkı adına, Ukrayna'nın milli gününü bir kere daha en içten dileklerimle tebrik ediyor, Ukrayna halkına Türk milletinin sevgi ve selamlarını sunuyor ve hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

BODNAR: KATKILARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Büyükelçi Bodnar, savaşın halen devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya topraklarımızı işgal etmeye ve halkımıza karşı korkunç suçlar işlemeye devam ediyor. Cephe hattında ağır çatışmalar sürüyor, füzeler ve insansız hava araçları her gün sivil hedefleri vuruyor. Zafer bayrağının tüm Ukrayna'da dalgalanması için mümkün olan ve olmayan her şeyi yapıyoruz. Bu bağlamda, Rus saldırgana karşı mücadelemize Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel katkılarını asla unutmayacağız. Türkiye'nin güçlü sesi BM'de, NATO'da, Kırım Platformu'nda ve diğer birçok uluslararası platformda duyulmaktadır. Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin Barış Formülünün uygulanması savaşın daha kısa sürede sona erdirecektir. Ukrayna'nın küresel pazarlara tahıl ihraç etmeye devam etmesini sağlayacak ve dünyayı daha güvenli hale getirecektir. Cesur Türk şirketleri Ukrayna'da sıkı çalışmaya ve hatta büyümeye devam ediyor. Yüzlerce iş insanı Ukrayna'da şampiyon durumunda. Ukrayna'nın dönüşümünde önemli bir rol oynayacakları kesin" diye konuştu.