Ukrayna'nın bağımsızlık günü Ankara'da kutlandı

UKRAYNA'nın bağımsızlığının 34'üncü yılı Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov'un ev sahipliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü Arda Turan'ın da imzasının bulunduğu futbol topu ile Ukraynalı sporcuların imzalarının olduğu forma ve boks eldiveni açık artırma ile satışa sunuldu. Resepsiyonda, Ukraynalı tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler de sergilendi.

'İKİLİ TİCARETİMİZ 6,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın, devam eden savaşın getirdiği zorluklara karşı güçlü bir direnç gösterdiğini söyledi. Bakan Işıkhan, "Karadeniz'de jeopolitik öneme sahip kıyıdaşlar olan Türkiye ve Ukrayna, ortak deniz havzamızın bölgemiz ve ötesinde kalıcı istikrar ve refahın teminatı haline gelmesi için birlikte çaba sarf etmektedir. Aramızdaki tarihi dostluğun ve kültürel bağların kesiştiği noktada yer alan Kırım ve Kırım Tatarları, ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Kırım Tatarlarının barışçıl ve meşru davasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın tesisi ve savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi için yoğun şekilde çalışmaya devam edecektir. Vatan mücadelesi verilirken hayatlarını kaybeden Kırım Tatarları dahil tüm Ukraynalılar için taziyelerimizi yineliyor, acılı ailelerine metanet diliyoruz. 1991 yılında diplomatik bağlarımızın kurulmasından bu yana, Türkiye-Ukrayna iş birliği, çok çeşitli alanlarda çok boyutlu gelişme sergilemiştir. İkili ticaretimiz geçen yıl 6,2 milyar dolara ulaştı. Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce yürürlüğe girmesinin, ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın yeniden inşasında da aktif rol oynamaktadır. Türk şirketleri bugüne kadar Ukrayna'da 10 milyar doları aşan 300'den fazla proje üstlenmiştir. Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayindeki iş birliği, ortaklığımızın bir diğer temel taşıdır. Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

'BÜYÜK BİR MERHAMET GÖSTERGESİ'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dzhelialov, Rusya'nın 11 yılı aşkın süredir süren saldırılarına rağmen Ukrayna'nın direnişini sürdürdüğünü belirterek, "Dört yıldır tam kapsamlı bir işgale direniyoruz. Düşmanımız savaş kurallarına uymuyor; sadece askerleri değil, sivilleri de hedef alıyor. Her gün şehirlerimiz vuruluyor, kadınlar ve çocuklar ölüyor, hastaneler, okullar, evler yıkılıyor. Ancak hala ayaktayız ve asla pes etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına minnettarız. Tahıl Koridoru'nun kurulmasındaki aktif rolü, Ukraynalı vatandaşlarımızın serbest bırakılmasına yönelik çabaları, barışçıl diplomatik girişimlere katkısı ve en önemlisi savaşın dehşetini yaşayan Ukraynalı çocuklara sağlanan rehabilitasyon imkanı bizim için çok değerli. Bu yıl 400'den fazla Ukraynalı çocuk Türkiye'de psikolojik destek ve rehabilitasyon sürecinden geçiyor. Bu sadece bir destek değil, büyük bir merhamet göstergesi" ifadelerini kullandı.