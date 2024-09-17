Üye Girişi
Haberler

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UKRAYNA'nın bağımsızlığının 33'üncü yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

UKRAYNA'nın bağımsızlığının 33'üncü yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 33'ncü yıldönümü sebebiyle, Ukrayna Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç yer aldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı. Bakan Işıkhan, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde bir araya gelmekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "Stratejik ortaklığımız çerçevesinde Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde de aktif rol almayı umuyoruz. Ukrayna'da halihazırda varlık gösteren ve önemli bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip Türk müteahhitlik firmalarının bu zorlu süreçte büyük katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliği ve dostluğun uzun vadede giderek güçleneceğinden hiç şüphemiz yoktur. Vatandaşlarımız adına Sayın Büyükelçi'ye ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin tüm çalışanlarına, Türk-Ukrayna ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınması yönündeki değerli katkılarından ötürü çok teşekkür ederim. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Komşumuz, stratejik ortağımız ve dostumuz olan Ukrayna'nın kalbimizde çok özel bir yeri vardır. Bu vesileyle, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Ukrayna'nın davasında haklı olduğu bu savaşın sona ermesi için, uluslararası hukuk çerçevesinde elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEN GİDEBİLİRİM AMA TÜRKİYE KALBİMDEN ASLA GİTMEYECEK'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rusya hala daha devam eden bir savaş başlattı. Moskova cephede saldırılarını sürdürüyor, şehirlerimizi vuruyor, sivillerimizi öldürüyor. Rusya sistematik olarak Ukraynalıları karanlığa ve kesintisiz hava saldırı alarmlarına sürüklemeye çalışıyor. Şubat 2022'den bu yana binlerce eğitim tesisi tahrip edildi veya yıkıldı. 6 binden fazla sivil nesne saldırıya uğradı. Rusya 600 Ukraynalı çocuğu öldürdü ve 1600'ünü yaraladı. 19 bin çocuk kaçırıldı. Her Rus saldırısının ardından şehir ve kasabalarımızda ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor. Boyun eğmiyoruz. Her zamankinden daha güçlü oluyoruz. Neredeyse 3 yıldır buradayım. Çok şey yapıldı; daha da çok şey yapılmalı. Büyük ihtimalle bu benim Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev süremdeki son resepsiyonum olacak. Türkiye'den gidebilirim ama Türkiye kalbimden asla gitmeyecek. Bu güzel ülkeyi seviyorum; Türk insanını seviyorum ve neredeyse sizden biri oldum. Misafirperverliğiniz, deneyimler, desteğiniz, tavsiyeleriniz, iç görüleriniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Diplomasi Politika Ukrayna Ankara Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Stuttgart maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Stuttgart geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk Telekom CEO'su kim? Ümit Önal kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Real Madrid Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! MasterChef eleme adayları kim? 17 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Real Madrid Stuttgart maçında Arda oynuyor mu? Şampiyonlar Ligi Arda Güler ilk 11'de mi? Beyrut nerede? Lübnan'ın başkenti Beyrut haritası konumu nedir? Juventus PSV maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Juventus PSV geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });