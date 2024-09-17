Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

UKRAYNA'nın bağımsızlığının 33'üncü yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 33'ncü yıldönümü sebebiyle, Ukrayna Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç yer aldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı. Bakan Işıkhan, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde bir araya gelmekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "Stratejik ortaklığımız çerçevesinde Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde de aktif rol almayı umuyoruz. Ukrayna'da halihazırda varlık gösteren ve önemli bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip Türk müteahhitlik firmalarının bu zorlu süreçte büyük katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliği ve dostluğun uzun vadede giderek güçleneceğinden hiç şüphemiz yoktur. Vatandaşlarımız adına Sayın Büyükelçi'ye ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin tüm çalışanlarına, Türk-Ukrayna ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınması yönündeki değerli katkılarından ötürü çok teşekkür ederim. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Komşumuz, stratejik ortağımız ve dostumuz olan Ukrayna'nın kalbimizde çok özel bir yeri vardır. Bu vesileyle, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Ukrayna'nın davasında haklı olduğu bu savaşın sona ermesi için, uluslararası hukuk çerçevesinde elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEN GİDEBİLİRİM AMA TÜRKİYE KALBİMDEN ASLA GİTMEYECEK'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rusya hala daha devam eden bir savaş başlattı. Moskova cephede saldırılarını sürdürüyor, şehirlerimizi vuruyor, sivillerimizi öldürüyor. Rusya sistematik olarak Ukraynalıları karanlığa ve kesintisiz hava saldırı alarmlarına sürüklemeye çalışıyor. Şubat 2022'den bu yana binlerce eğitim tesisi tahrip edildi veya yıkıldı. 6 binden fazla sivil nesne saldırıya uğradı. Rusya 600 Ukraynalı çocuğu öldürdü ve 1600'ünü yaraladı. 19 bin çocuk kaçırıldı. Her Rus saldırısının ardından şehir ve kasabalarımızda ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor. Boyun eğmiyoruz. Her zamankinden daha güçlü oluyoruz. Neredeyse 3 yıldır buradayım. Çok şey yapıldı; daha da çok şey yapılmalı. Büyük ihtimalle bu benim Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev süremdeki son resepsiyonum olacak. Türkiye'den gidebilirim ama Türkiye kalbimden asla gitmeyecek. Bu güzel ülkeyi seviyorum; Türk insanını seviyorum ve neredeyse sizden biri oldum. Misafirperverliğiniz, deneyimler, desteğiniz, tavsiyeleriniz, iç görüleriniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim" dedi.