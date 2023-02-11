Ukrayna'nın 52 kişilik ikinci kurtarıcı ekibi Türkiye'ye ulaştı
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Ukrayna'nın enkazdan kurtarma konusunda deneyimli Acil Durum Ekipleri'nin (DSNS) 52 kişilik personeli daha Türkiye'ye ulaştı.
Ukrayna'nın enkazdan kurtarma konusunda deneyimli Acil Durum Ekipleri'nin (DSNS) 52 kişilik personeli daha Türkiye'ye ulaştı.
DSNS'nin sahada bulunan deneyimli kurtarıcılarına 52 kişi daha eklendi. Gece itibariyle sahada çalışan ekibe katılan yeni ekip beraberinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma teçhizatı getirdi. Ukraynalı kurtarıcılar iki ayrı gruba bölünerek gece-gündüz dinlenmeden Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya