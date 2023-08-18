Ukrayna, Moskova'ya İHA ile saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, hava savunma sistemi tarafından vurulan İHA'nın bir binaya düştüğünü duyurdu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de İHA'nın Fuar Merkezi'ne düştüğünü ve ciddi bir hasar olmadığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, hava savunma sistemi tarafından vurulan İHA'nın bir binaya düştüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın yerel saatle 04.00 civarında Rusya'nın başkenti Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA ile saldırı başlattığı bildirildi. İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu, rotası değişen İHA'nın Moskova'daki Krasnopresnenskaya Rıhtımı yakınlarında bulunan bir binanın üzerine düştüğü aktarıldı. Can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İHA'nın Moskova'daki Fuar Merkezi'nin bulunduğu bölgeye düştüğünü, ciddi bir hasar meydana gelmediğini aktardı.

Hava trafiği aksadı

Başkent çevresindeki 4 büyük havaalanı olan Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo ve Zhukovsky'da hava trafiği kısa süreliğine durdurulurken, daha sonra yeniden başladı. 7 uçuşun alternatif havaalanlarına yönlendirildiği öğrenildi. - MOSKOVA